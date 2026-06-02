Gennex Laboratories: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Gennex Laboratories lud am 30.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 INR. Im Vorjahresviertel hatte Gennex Laboratories 0,140 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 609,6 Millionen INR gegenüber 403,3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,760 INR beziffert, während im Vorjahr 0,800 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,73 Milliarden INR, während im Vorjahr 1,38 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at