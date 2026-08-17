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17.08.2026 06:31:29
Gennex Laboratories: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Gennex Laboratories präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,19 INR. Im letzten Jahr hatte Gennex Laboratories einen Gewinn von 0,220 INR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 398,4 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 341,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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