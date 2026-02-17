|
17.02.2026 06:31:28
Gennex Laboratories hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Gennex Laboratories hat am 14.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Gennex Laboratories hat ein EPS von 0,22 INR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,220 INR auf dem gleichen Niveau gelegen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,37 Prozent auf 429,6 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 400,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!