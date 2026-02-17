Gennex Laboratories hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Gennex Laboratories hat am 14.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Gennex Laboratories hat ein EPS von 0,22 INR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,220 INR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,37 Prozent auf 429,6 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 400,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at