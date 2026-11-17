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17.11.2026 06:31:28
Gennex Laboratories verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Gennex Laboratories hat am 14.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,210 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gennex Laboratories hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 422,7 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 393,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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