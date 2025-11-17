Gennex Laboratories veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Gennex Laboratories hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Gennex Laboratories hat ein EPS von 0,21 INR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,210 INR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite standen 393,0 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 333,8 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at