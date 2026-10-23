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23.10.2026 06:31:29
Genomma Lab Internacional SAB de CV (B): Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Genomma Lab Internacional SAB de CV (B) präsentierte in der am 21.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es stand ein EPS von 0,35 MXN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Genomma Lab Internacional SAB de CV (B) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,440 MXN in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,44 Milliarden MXN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,50 Milliarden MXN ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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