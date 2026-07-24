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24.07.2026 06:31:29
Genomma Lab Internacional SAB de CV (B): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Genomma Lab Internacional SAB de CV (B) präsentierte am 22.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,37 MXN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,360 MXN je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Genomma Lab Internacional SAB de CV (B) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,98 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,40 Milliarden MXN. Im Vorjahresviertel waren 4,68 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,460 MXN prognostiziert, während der Umsatz bei 4,45 Milliarden MXN erwartet worden war.
Redaktion finanzen.at
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