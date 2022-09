Genossenschaften - Modell für faire Plattformökonomie

Wer in der digitalen, von internationalen Konzernen dominierten Welt bestehen will, müsse schlau sein. Und das heiße Kooperation - ein Modell, das Genossenschaften seit langem vorleben, sagte Clemens Pig, Präsident des Österreichischen Genossenschaftsverbands (ÖGV), anlässlich der 150-Jahr-Feier des Verbands am Donnerstagabend in Wien. Kooperation sei "die Kraft der vielen Kleinen und Mittleren Wirtschaftsakteure in einer unübersichtlich und unplanbar gewordenen Welt".

"Alle reden von Sharing Economy und Collaboration. Wir als Genossenschaften sind das doch schon längst", so Pig, Geschäftsführer der APA - Austria Presse Agentur. Und mit dem Modell seien die Unternehmen auch überdurchschnittlich gut durch die Krisen der vergangenen Jahre gekommen. Gerade im Digital- und Technologie-Segment seien die Herausforderungen für kleinere Wirtschaftsakteure alleine nicht mehr zu meistern. Nur über Kooperation könnten auch die drei Elemente "digital, divers, und nachhaltig" erreicht werden, die für die Zukunft Europas entscheidend seien.

"Würde es das Modell der Genossenschaft noch nicht geben, wir würden es hier und heute erfinden - weil wir Kooperation als die logische Antwort auf die umfassenden digitalen, ökonomischen und ökologischen Herausforderungen begreifen", sagte Pig. Genossenschaften könnten das zentrale Erfolgsmodell einer neuen Plattformökonomie werden. Dabei könnte die Wertschöpfung bei den Teilnehmern, also bei den Genossenschaftern, bleiben und diesen "fair und demokratisch zurückgespielt werden".

tsk/ivn