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16.11.2026 06:31:29
GENOVA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
GENOVA hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,25 JPY. Im Vorjahresviertel hatte GENOVA 4,87 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 4,75 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GENOVA 3,12 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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