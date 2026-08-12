GENOVA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

GENOVA lud am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 14,40 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -5,670 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,06 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 64,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GENOVA einen Umsatz von 1,86 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at