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08.05.2026 06:31:29
Genova Property Group Registered legte Quartalsergebnis vor
Genova Property Group Registered hat sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,74 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 1,28 SEK je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 143,0 Millionen SEK – ein Plus von 6,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Genova Property Group Registered 134,0 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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