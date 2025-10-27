Genova Property Group Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Genova Property Group Registered hat am 24.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,68 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,510 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 123,0 Millionen SEK gegenüber 120,6 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at