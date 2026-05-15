GENOVA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GENOVA hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12,96 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 18,75 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,64 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 51,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GENOVA einen Umsatz von 2,39 Milliarden JPY eingefahren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 15,89 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 79,78 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,59 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,57 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 10,01 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at