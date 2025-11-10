Genovis AB stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Genovis AB präsentierte in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,12 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,210 SEK je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Genovis AB in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,32 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 27,5 Millionen SEK im Vergleich zu 32,9 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at