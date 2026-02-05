Genpact LtdShs Aktie
WKN DE: A0MXL7 / ISIN: BMG3922B1072
|
05.02.2026 22:16:20
Genpact Ltd. Announces Climb In Q4 Profit
(RTTNews) - Genpact Ltd. (G) reported a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $143.09 million, or $0.82 per share. This compares with $141.91 million, or $0.79 per share, last year.
Excluding items, Genpact Ltd. reported adjusted earnings of $0.97 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.6% to $1.31 billion from $1.24 billion last year.
Genpact Ltd. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $143.09 Mln. vs. $141.91 Mln. last year. -EPS: $0.82 vs. $0.79 last year. -Revenue: $1.31 Bln vs. $1.24 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.92 To $ 0.93 Next quarter revenue guidance: $ 1.282 B To $ 1.294 B
Aktien in diesem Artikel
|Genpact LtdShs
|34,09
|6,83%
