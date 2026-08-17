Genprex öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Genprex hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 9,40 USD. Im Vorjahresquartal hatten -187,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at