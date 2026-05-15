Genprex veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Genprex äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -13,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at