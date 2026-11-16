Genprex veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Genprex hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Genprex ein EPS von -110,000 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at