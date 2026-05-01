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01.05.2026 06:31:29
Gensource Potash stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Gensource Potash hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.
Der Verlust je Aktie belief sich für das Geschäftsjahr auf 0,010 CAD. Im Vorjahr lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.at
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