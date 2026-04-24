Gentera SAB de CV präsentierte Quartalsergebnisse

Gentera SAB de CV hat am 22.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 2,00 MXN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gentera SAB de CV 1,00 MXN je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 14,68 Milliarden MXN in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,03 Milliarden MXN umgesetzt.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 1,43 MXN prognostiziert, während sie den Umsatz bei 12,77 Milliarden MXN gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at