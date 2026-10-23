Gentera SAB de CV stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gentera SAB de CV hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,00 MXN beziffert, während im Vorjahresquartal 1,00 MXN je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Gentera SAB de CV mit einem Umsatz von insgesamt 15,41 Milliarden MXN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,40 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren, um 6,98 Prozent gesteigert.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,42 MXN geschätzt. Der Umsatz war auf 13,22 Milliarden MXN geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at