Gentera SAB de CV: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Gentera SAB de CV stellte am 22.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 1,00 MXN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gentera SAB de CV 2,00 MXN je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,99 Milliarden MXN ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,63 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 1,44 MXN je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 12,50 Milliarden MXN gerechnet.

Redaktion finanzen.at