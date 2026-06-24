Gentex Aktie
WKN: 868891 / ISIN: US3719011096
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24.06.2026 22:17:39
Gentex Director Sells $136K in Shares. Should Investors Be Concerned?
Gentex, a leader in automotive vision and safety tech, reported a notable insider sale amid steady one-year stock performance.Director Brian C. Walker disclosed the sale of 5,939 shares of Gentex Corporation (NASDAQ:GNTX) in an open-market transaction on May 15, 2026, as reported in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($22.98); post-transaction value based on May 15, 2026 market close ($22.98).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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