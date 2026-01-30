Gentex Aktie
Gentex Guides FY26 Revenues In Line With Estimates - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the fourth quarter on Friday, automotive products firm Gentex Corp. (GNTX) initiated its revenue guidance for the full-year 2026 between $2.60 billion and $2.70 billion.
On average, seven analysts polled expect the company to report revenues of $2.66 billion for the year.
In Friday's pre-market trading, GNTX is trading on the NYSE at $23.00, down $1.04 or 4.33 percent.
