Gentex mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Gentex hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,530 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 655,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gentex 608,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at