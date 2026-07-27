Gentex präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gentex gab am 24.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gentex 0,430 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 651,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 657,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at