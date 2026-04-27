Gentex präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Gentex hat am 24.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 675,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 576,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at