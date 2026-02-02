Gentex: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Gentex lud am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,43 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,390 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Gentex 644,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 541,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,74 USD gegenüber 1,76 USD je Aktie im Vorjahr.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Gentex mit einem Umsatz von insgesamt 2,53 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 9,55 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at