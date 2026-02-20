Gentherm präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gentherm hat am 19.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Gentherm hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,490 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 382,8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gentherm einen Umsatz von 352,9 Millionen USD eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,590 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 2,06 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,92 Prozent auf 1,50 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at