|
20.02.2026 06:31:28
Gentherm präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Gentherm hat am 19.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Gentherm hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,490 USD je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 382,8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gentherm einen Umsatz von 352,9 Millionen USD eingefahren.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,590 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 2,06 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,92 Prozent auf 1,50 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.