Gentherm: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Gentherm lud am 22.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 405,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 386,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at