Gentherm Aktie
WKN DE: 893699 / ISIN: US03070L3006
|
07.12.2025 21:28:04
Gentherm Stock Down 60% Since 2022 — But One Hedge Fund Just Bought 431,072 Shares
On November 14, New York-based Harvey Partners disclosed in an SEC filing that as of September 30, it had bought 431,072 shares of Gentherm (NASDAQ:THRM), increasing the stake by approximately $18.1 million.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated November 14, Harvey Partners boosted its holding in Gentherm by 431,072 shares during the third quarter. The firm’s position as of September 30 stood at about 1 million shares with a market value of $34.9 million.This buy brings the Gentherm stake to 3.1% of Harvey Partners’ reportable U.S. equity AUM, below the top five fund holdings.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gentherm Inc.mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Gentherm Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.