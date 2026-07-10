Gentian Diagnostics ASA Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gentian Diagnostics ASA Registered hat am 09.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,29 NOK beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,130 NOK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Gentian Diagnostics ASA Registered mit einem Umsatz von insgesamt 49,8 Millionen NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,6 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, um 14,23 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at