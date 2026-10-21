Gentian Diagnostics ASA Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Gentian Diagnostics ASA Registered hat am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 NOK. Im Vorjahresviertel waren 0,260 NOK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 51,1 Millionen NOK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41,8 Millionen NOK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at