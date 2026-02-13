Gentian Diagnostics ASA Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Gentian Diagnostics ASA Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,22 NOK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,14 NOK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Gentian Diagnostics ASA Registered mit einem Umsatz von insgesamt 46,6 Millionen NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,6 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, um 9,34 Prozent gesteigert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,860 NOK für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,94 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Gentian Diagnostics ASA Registered im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 16,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 176,50 Millionen NOK. Im Vorjahr waren 152,07 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,860 NOK geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 181,00 Millionen NOK taxiert.

Redaktion finanzen.at