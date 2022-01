Genting erwägt Liquidierung: MV Werften sitzen weiter auf dem Trockenen

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Sie soll knapp 10.000 Passagieren Platz bieten, doch im Moment befindet sie sich noch in einer Schiffbauhalle in Wismar: die "Global Dream". Ob das Kreuzfahrtschiff jemals in den insolventen MV Werften fertig gebaut wird, ist offen. Mutter-Konzern Genting Hongkong will nun an frisches Geld kommen.