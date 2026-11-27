|
27.11.2026 06:31:29
Genting Malaysia Bhd gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Genting Malaysia Bhd hat am 26.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 0,01 MYR. Im letzten Jahr hatte Genting Malaysia Bhd einen Gewinn von 0,020 MYR je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal hat Genting Malaysia Bhd mit einem Umsatz von insgesamt 4,34 Milliarden MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,36 Milliarden MYR erwirtschaftet worden waren, um 29,14 Prozent gesteigert.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,007 MYR sowie einem Umsatz von 4,34 Milliarden MYR in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!