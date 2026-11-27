Genting Malaysia Bhd hat am 26.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,01 MYR. Im letzten Jahr hatte Genting Malaysia Bhd einen Gewinn von 0,020 MYR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Genting Malaysia Bhd mit einem Umsatz von insgesamt 4,34 Milliarden MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,36 Milliarden MYR erwirtschaftet worden waren, um 29,14 Prozent gesteigert.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,007 MYR sowie einem Umsatz von 4,34 Milliarden MYR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at