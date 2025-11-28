Genting Malaysia Bhd präsentierte Quartalsergebnisse

Genting Malaysia Bhd äußerte sich am 27.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,02 MYR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,100 MYR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Genting Malaysia Bhd im vergangenen Quartal 3,36 Milliarden MYR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Genting Malaysia Bhd 2,75 Milliarden MYR umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,020 MYR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 3,36 Milliarden MYR gelegen.

