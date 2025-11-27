Genting Plantations Bhd: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Genting Plantations Bhd veröffentlichte am 26.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,10 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,090 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 847,0 Millionen MYR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Genting Plantations Bhd einen Umsatz von 718,5 Millionen MYR eingefahren.

Redaktion finanzen.at