Genting Plantations Bhd äußerte sich am 25.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 MYR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Genting Plantations Bhd ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,100 MYR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Genting Plantations Bhd mit einem Umsatz von insgesamt 938,5 Millionen MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 847,0 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren, um 10,80 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at