27.02.2026 06:31:29

Genting Plantations Bhd stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Genting Plantations Bhd hat am 25.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 MYR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,120 MYR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Genting Plantations Bhd in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,03 Milliarden MYR im Vergleich zu 856,4 Millionen MYR im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,400 MYR präsentiert. Im Vorjahr hatte Genting Plantations Bhd ein EPS von 0,360 MYR je Aktie vermeldet.

Genting Plantations Bhd hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 3,37 Milliarden MYR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 2,94 Milliarden MYR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
06:17 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06:17 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen