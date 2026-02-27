|
Genting Plantations Bhd stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Genting Plantations Bhd hat am 25.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 MYR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,120 MYR je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Genting Plantations Bhd in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,03 Milliarden MYR im Vergleich zu 856,4 Millionen MYR im Vorjahresquartal.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,400 MYR präsentiert. Im Vorjahr hatte Genting Plantations Bhd ein EPS von 0,360 MYR je Aktie vermeldet.
Genting Plantations Bhd hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 3,37 Milliarden MYR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 2,94 Milliarden MYR erwirtschaftet worden waren.
