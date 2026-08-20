Genting Plantations Bhd stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Genting Plantations Bhd hat am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,16 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,210 MYR je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Genting Plantations Bhd mit einem Umsatz von insgesamt 996,8 Millionen MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 767,0 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren, um 29,96 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at