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22.05.2026 06:31:29
Genting Plantations Bhd veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Genting Plantations Bhd hat am 20.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,08 MYR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,070 MYR je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 720,2 Millionen MYR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 719,5 Millionen MYR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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