12.11.2026 11:06:35

Genting Singapore Q3 net profit falls 42.2% to S$54.7 million on softer premium gaming

Gaming arm drags earnings with a 21.7% revenue decline on weak premium playWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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ATX leichter -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsen verbuchen Verluste. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
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