Genting Singapore Aktie
ISIN: US37251T1043
|
25.02.2026 02:30:34
Genting Singapore shares end 8.2% lower on half-year net profit dip
This comes after the group’s announcement of a 30% decline in its H2 profit to S$155.6 millionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Genting Singapore Plc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1/50 Sh
|Keine Nachrichten verfügbar.