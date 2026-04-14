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14.04.2026 07:01:51
Genting Singapore’s Lim Kok Thay receives S$7.5 million pay package for FY2025
He took on role of acting CEO on Jun 1, 2025, after retirement of Tan Hee TeckWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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