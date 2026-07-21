Genuine Parts Aktie

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WKN: 858406 / ISIN: US3724601055

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21.07.2026 13:01:45

Genuine Parts Co Q2 Profit Drops

(RTTNews) - Genuine Parts Co (GPC) released earnings for second quarter that Drops, from last year

The company's earnings totaled $227.56 million, or $1.65 per share. This compares with $254.88 million, or $1.83 per share, last year.

Excluding items, Genuine Parts Co reported adjusted earnings of $296.23 million or $2.15 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 6.0% to $6.536 billion from $6.164 billion last year.

Genuine Parts Co earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $227.56 Mln. vs. $254.88 Mln. last year. -EPS: $1.65 vs. $1.83 last year. -Revenue: $6.536 Bln vs. $6.164 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 7.50 To $ 8.00 Full year revenue guidance: 3 % To 5.5 %

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