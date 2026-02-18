Genuine Parts informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Genuine Parts gab am 17.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Genuine Parts hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 4,39 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,960 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Genuine Parts 6,01 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,77 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Experten hatten einen Gewinn von 1,81 USD je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 6,07 Milliarden USD erwartet.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,470 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Genuine Parts ein Gewinn pro Aktie von 6,47 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 24,30 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Genuine Parts 23,49 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 7,62 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 24,33 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at