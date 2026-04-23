Genuine Parts informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Genuine Parts lud am 21.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 1,37 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Genuine Parts noch ein Gewinn pro Aktie von 1,40 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 6,26 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,87 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at