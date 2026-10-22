Genuine Parts legte Quartalsergebnis vor

Genuine Parts hat am 20.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Genuine Parts hat ein EPS von 1,62 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 1,62 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz lag bei 6,52 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at