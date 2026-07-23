Genuine Parts: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Genuine Parts stellte am 21.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,65 USD gegenüber 1,83 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,54 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 6,16 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at